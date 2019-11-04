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  3. Abdullah Avcı ilk yarı hedefini belirledi: Kalan 7 maçta en az 19 puan

Abdullah Avcı ilk yarı hedefini belirledi: Kalan 7 maçta en az 19 puan

Abdullah Avcı ilk yarı hedefini belirledi: Kalan 7 maçta en az 19 puan

Abdullah Avcı'dan ince hesaplar... Beşiktaş Teknik Direktörü takımının son 2 karşılaşmayı 6 puanla kapatmasının ardından zirve yolunda yeniden umutlandı. Tecrübeli hoca kalan 7 karşılaşmada en az 19 puan alarak ilk yarıyı 34 puanla bitirmenin hesaplarını yapıyor.

7 MAÇIN 4'Ü KENDİ EVİNDE

İlk yarının kalan 7 maçında Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatya, F.Bahçe ve G.Birliği maçlarına odaklanan tecrübeli hoca her maçı final olarak görüyor.

SAKATLAR TAKIMA DÖNÜYOR

Dorukhan dışında takımda sakat oyuncu kalmaması Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi. Başarılı hoca kalan 7 maçta alternatifi geniş bir kadroyu avantaja çevirmek istiyor..

RAKİPLER TAKİBE ALINACAK

Ligin ilk 10 maçında kaybedilen 15 puanı kalan 7 haftada telafi etmek isteyen Abdullah Avcı'nın oynayacakları takımları bu süreçte mercek altına alacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor

LJAJIC'TEN SÜPER İSTATİSTİK

Beşiktaş'ta bu sezon kötü performansıyla eleştirilen Adem Ljajic'in istatistikleri bu görüşle ters düşüyor. Antalyaspor karşısında Vida'nın attığı golde asist yapan Siyah-Beyazlı oyuncu Beşiktaş'ın deplasmanda attığı son 15 golün 9'una katkıda bulundu. Sırp futbolcu atılan 15 golden 2'sine adını yazdırdı. Ayrıca 7 asist yaparak başarıda büyük pay sahibi oldu.

(Takvim)

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