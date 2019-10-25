Abdullah Avcı ile Fatih Terim 6. randevuda

Tecrübeli teknik adamlar, daha önce tamamı ligde olmak üzere 5 kez birbirlerine rakip oldu.

Beşiktaş'ta sezon öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, bu müsabakalara Medipol Başakşehir ve İstanbulspor ile çıktı. Fatih Terim ise söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'ın başında bulundu.

- Terim galibiyetlerde 2-1 üstün

İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim 2, Abdullah Avcı ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 2 maç ise berabere bitti.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları ise 5 golle karşılık verdi.

Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı.

Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Fatih Terim ve Abdullah Avcı geçen sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

- Avcı'nın ilk derbisi

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez derbi maçta görev alacak.

Tecrübeli teknik adam, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek.

- Terim-Avcı rekabeti

Fatih Terim ile Abdullah Avcı rekabetindeki maçlar şöyle:

Tarih Kulvar Terim'in takımı Avcı'nın takımı Skor

19 Mayıs 2019 Süper Lig Galatasaray Medipol Başakşehir 2-1

15 Aralık 2018 Süper Lig Galatasaray Medipol Başakşehir 1-1

15 Nisan 2018 Süper Lig Galatasaray Medipol Başakşehir 2-0

11 Eylül 2011 Süper Lig Galatasaray İstanbul B. Bld. 0-2

21 Mayıs 2000 Süper Lig Galatasaray İstanbulspor 1-1