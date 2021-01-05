Abdullah Avcı ile 3'e katladı

AKŞAM

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, puan ortalamasında Eddie Newton'a fark attı.

Trabzonspor, Eddie Newton yönetimindeki ilk 8 haftada 0,75 puan ortalamasıyla oynarken, Abdullah Avcı ile çıktığı 8 karşılaşmada topladığı 17 puanla maç başına 2,12 ortalaması yakaladı. İlk 8 haftada maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son 8 haftada ise 0,62 gol yedi.



VEDA GİBİ MESAJ

Öte yandan Abdullah Avcı’nın tercih etmediği Portekizli sağ bek Joao Pereira, “Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, neler getireceğini bilmiyorum. Ancak ne olursa olsun bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak.” ifadelerini kullandı.

