Abdullah Avcı: Hakem etkilemezse derbiyi alırız

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beyaz TV’ye, Fenerbahçe maçına yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Şampiyonluk yarışında haftayı 3 puan kaybederek kapatan Siyah-Beyazlılar’ın teknik patronu buna rağmen kaybedilmiş bir şey olmadığını vurguladı. Malatyaspor maçında futbolcuların gösterdiği performanstan ve arzudan memnun olduğunu dile getiren Avcı, Fenerbahçe deplasmanından da 3 puanla dönebileceklerini vurguladı. Sahasında Galatasaray’la oynadığı derbiden galip ayrılan Abdullah Avcı ve öğrencileri bu karşılaşmadan sonra yükselen bir performans göstermişti. Avcı, Fenerbahçe derbisinin de kendilerine ikinci yükseliş dönemi için bir kapı açacağı görüşünde.

FARKLI HESAPLAR YAPIYORDUK

Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı kazanacak kaliteye sahip olduklarını vurgulayan Avcı, dev maçın sonucu üzerinde hakemin etkisi olmamasını temenni etti. Avcı şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe ve Galatasaray’dan puan olarak öndeyiz ve şu anda kaybedilen hiçbir şey yok. Malatyaspor karşısında hiç beklemediğimiz, bir an olsun aklımıza gelmeyecek şekilde bir yenilgi aldık. Maçtan önce farklı hesaplar yaparken; Malatyaspor karşısındaki yenilgi bizim için büyük bir sürpriz oldu. Kaybettiğimiz bir şey yok ve bu ligin en güçlü şampiyon adayı Beşiktaş’tır. Fenerbahçe derbisinde de elimizden gelenin en iyisini yapacağız, Beşiktaş bu tarz atmosferlerde oynamasını çok iyi bilen bir takım. Maçın hakemi saha dışı olaylardan etkilenmezse Fenerbahçe’yi yeneriz.”