Abdullah Avcı 'genç golcü istiyorum' dedi, Beşiktaş Robert Bozenik için devreye girdi

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Burak Yılmaz’a alternatif bir golcü arayan Beşiktaş her ne kadar Aboubakar, Cerri, Teodorczyk, Santander, Caicedo gibi forvetlerle ilgilense de Abdullah Avcı’nın yönetime ‘genç golcü istiyorum’ talimatı verdiği ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ BOZENİK'İ TAKİP EDİYOR
Genelde kendi takımlarında arka planda kalan ya da yaş olarak ileride olan golcülerle görüşmeler yapan Beşiktaş’ın strateji değiştirdiği öğrenilirken, siyah beyazlıların Zilina forması giyen Robert Bozenik’le ilgilendiği belirtildi. Bu sezon Slovakya Ligi’nde 18 maçta 4 gol 4 asist yapan ve milli takımda Pavel Papal’ın güvendiği futbolculardan biri olan Bozenik için Erdal Torunoğulları’nın Karol Belanik’le masaya oturacağı kaydedilirken, transferde Feyenoord’un da devrede olduğu anlaşldı.
Boyd ve Lensi’i elinden çıkarmak isteyen Beşiktaş’ın bu transferleri bir an önce gerçekleştirmesi beklenirken, yönetimin kadroya katacağı oyuncularla limit aşımı problemleriyle karşı karşıya kalmak istemediği biliniyor.
Trabzonspor’da merakla beklenen 14:61 açıklaması geldi. Bordo-Mavililer, Ali Koç’un sözlerine cevap verdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Roma maçında ağır bir sakatlık yaşayan Merih Demiral, Galatasaray'ın transfer planlarını da bozdu.
Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş, Slovakya'da Zilina forması giyen Robert Bozenik ile ilgileniyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerine cevap verdi. Cengiz’in ağır ifadeler kullanması dikkat çekti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bordo-mavili kulüp hakkında yaptığı açıklamalara saat 14:61'de cevap vereceklerini açıkladı.
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı başladı. 17 Ocak'a kadar sürecek çalıştayda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşmasını yaptı.