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aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:21
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Abdullah Avcı Fırtına'sı

Abdullah Avcı Fırtına'sı

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Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıktığı iki maçta da galip gelerek hanesine yazdırdığı 6 puanla olumsuz havayı tersine çevirmeyi başardı.

Süper Lig’in ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına getirilen Abdullah Avcı ile 2 haftada 6 puan elde ederek olumsuz esen rüzgarı tersine çevirmeyi başardı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u, deplasmanda da MKE Ankaragücü’nü 1-0’lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, 8 haftada topladığı 6 puana, son iki haftada elde ettiği galibiyetlerle 6 puan daha ekleyerek 12 puanla üst basamaklara doğru tırmanışa geçti.

8. HAFTAYA BEDEL SON İKİ HAFTA

Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’ya evinde 4-3 yenildikten sonra İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, son olarak da Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde deplasmanda çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Bordo-mavililer 8 haftalık dilimde ilk olarak sahasında Beşiktaş’a 3-1 yenildi. Deplasmanda Denizlispor ile golsüz berabere kalan Karadeniz temsilcisi, ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında sahasında aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından 5 hafta kazanamadı. Trabzonspor, dış saha maçlarında Gaziantep FK ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe’ye ise 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Trabzon’da Medipol Başakşehir’e 2-0, Kasımpaşa’ya da 4-3 mağlup oldu.

Alınan başarısız sonuçların ardından takımın başına getirilen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavili takım ilk olarak sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yenerek 57 günlük galibiyet özlemine son verirken, deplasmanda ise MKE Ankaragücü’nü 1-0’la geçerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetiyle tanıştı.

ABDULLAH AVCI İLE O KOLTUĞU BIRAKTI

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 8 haftasında 15 golle kalesinde en fazla gol gören takım olma unvanını elinde bulunduruyordu. Göreve geldiği ilk gün takım savunmasının önemine vurgu yapan Avcı yönetiminde bordo-mavililer, son iki maçta kalesini gole kapattı. Trabzon temsilcsi, BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahadan galibiyetle ayrılmasının yanı sıra gol yemeyerek savunma anlayışında yaşanan değişikliği ortaya koydu.

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