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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 13:38
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Abdullah Avcı, Fenerbahçe için hazır kıta

Abdullah Avcı, Fenerbahçe için hazır kıta

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Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Nenad Bjelica var. Hırvat antrenörle anlaşma sağlanamaması halinde Sarı-Lacivertliler Erol Bulut ve Abdullah Avcı ile görüşecek. Gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu, eski hocası Abdullah Avcı ile temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Avcı da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimler değişmiyor. Son dönemde Nenad Bjelica ve Erol Bulut öne çıkarken, yeni iddialar da ortaya atılmaya başladı.

Sezona başladığı Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı konusunda gelişmeler olduğu ileri sürülürken, Emre Belözoğlu'nun tecrübeli teknik adamla sürekli temas halinde olduğu kaydedildi.

Hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Bjelica ile anlaşma sağlanamaması durumunda Erol Bulut ile birlikte Avcı'nın öne çıktığı belirtildi. Beşiktaş'ta yaşadığı hayal kırıklığının ardından tekrar Süper Lig'e dönmek isteyen Avcı'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Tecrübeli hocanın, gelecek gelecek sezon sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre ile konuşmalarında da takımı çalıştırmak için hazır olduğunu ilettiği de vurgulandı.

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