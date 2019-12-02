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  3. Abdullah Avcı: Buna da şükür

Abdullah Avcı: Buna da şükür

Abdullah Avcı: Buna da şükür

Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Taraftarlara Oğuzhan'a ve Lens'e destek oldukları için teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a gelirken, Metin Tekin şöyle demişti: 'Duygusu ve ruhu başkadır, senin de ruhun buna uygun.' Bunu bugün gördüm ve onlara teşekkür ediyorum.

Güzel bir ivme yakaladık. İlk 15-20 dakika herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalıştı. İkinci yarıda topu koşturabilseydik daha farklı olabilirdi. Buna da şükür.

Son dönemdeki süreç bizi mutlu ediyor. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var. Bu ivmeyi ilk yarıda sürdürmek istiyoruz. Kayserispor'a da başarılar diliyorum.


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