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aksam.com.tr
  • 12 Kasım 2020 Perşembe 09:52
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Abdullah Avcı: 'Bu takımı birlikte ayağa kaldıracağız'

Abdullah Avcı: 'Bu takımı birlikte ayağa kaldıracağız'

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Sabah

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, takımla ilk antrenmanına çıkarken, oyuncularına da moral konuşması yaptı.

Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı, takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesi oyuncularla bir toplantı yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı, teknik ekibini tanıttıktan sonra, hedefleri ve yapmayı planladıklarıyla ilgili olarak oyunculara görüşlerini aktardı. Yaptığı toplantıda birlik ve bütünlük vurgusu üzerinde duran Avcı, "Bu takımı birlikte ayağa kaldıracağız. Var olan potansiyelimizi kısa süre içerisinde dışa vuracağız" diye konuştu. Deneyimli hoca, ayrıca zaman içerisinde oyun planı ve yapmak istediklerini daha iyi anlayacaklarını da sözlerine ekledi.

ABDULLAH AVCI HIZLI BAŞLADI

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda yaklaşık 90 dakika çalıştı. İdmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir idman yapan bordo-mavili takım, ikinci bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

GİDENLERE YARAMADI

Trabzonspor'dan ayrılan Sosa, Novak ve Sörloth, eski günlerini mumla aradı. Sörloth, Leipzig'de 7 maçın 2'sinde 11'de forma giydi, gol atamadı. F.Bahçe'ye giden Sosa ise 7 maçın 5'inde ilk 11'de oynadı, bir tek G.Saray'a karşı 90 dakika sahada kaldı. Novak da sarı-lacivertlilerde 42 dakika görev alabildi.

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