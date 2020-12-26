Abdullah Avcı: 'Bu asla kabul edemeyeceğimiz bir şey'

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'dakarşı karşıya geldi. Konuk Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 44'te Arda Turan, 55'te ise Oğulcan attı. Galatasaray'da Falcao, 61 gün sonra sahalara dönerken, Feghouli 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Galatasaray bu galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Maça istediğimiz gibi başladık. Galatasaray'ın ilk 15-20 dakika maça hakim olacağını düşündük. Daha sonra oyuna ortak olduk. İlk yarı bitene kadar bir tık daha oyuna hakim olduk. Gole kadar planlarımızı gerçekleştirdik. Stoperin merkezden çıkması ve orta sahanın oraya girmemesi sonucu topu kaleci kurtarmasına rağmen Arda'nın önünde kaldı ve devreye yenik girdik. 2. gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. Trabzonspor hiçbir zaman mağlubiyeti kabul etmez. Oyunun bir tarafı tatmin edici ama bu durumu hiçbir zaman kabul edemeyiz. Bunu bir an önce önümüzdeki hafta itibariyle telafi edeceğiz" dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun ilk 15 dakikasında Galatasaray'ın baskısından nasıl çıkacaklarını planladıklarını, çalıştıklarını belirtti.

İlk 15 dakika dışında her seferinde daha fazla oyuna girdiklerini ifade eden Avcı, "Hiç beklemediğimiz, savunmanın merkezini boşalttığımız anda kaleci kurtardı ancak sonrasında gol yedik. Belki de 7 haftalık sürecin en iyi oyunuydu." dedi.

Avcı, ikinci yarı oyuna tekrar ortak olacakları dönemde kalelerinde ikinci golü gördüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Oyun, oyuncuya da bize de iyi hissettiriyordu. Ancak ikinci golü yememiz kopukluklar oluşturdu. 2-3 pastan sonra kaybettiğimiz toplar, final pasları... Oyun disiplininden kopmak Trabzonspor'a yakışmadı. 2-0'dan sonra anları doğru yaşamamız lazım. Oyuna her an ortak olabilirdik ki o fırsatlar iki devrede de önümüze çıktı. İlk yarı oyun daha iyiydi, ikinci yarı golden sonra kopukluklar oldu ama fırsatlar vardı. Kazanamadık. Bazen sınırlı kadro yapısı olmasından, hamleler de bir takım durumumuzu netleştirmiyor. Bugün kaybettik. Beni üzen tarafı, ikinci golden sonra kabullenilen durum. Trabzonspor bunu kabullenmez. Bu beni üzdü ama çalışmaya devam edeceğiz."

Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün önemli isimler olduklarını vurgulayan Avcı, bu oyuncuların kadroda yer almamalarının seçeneklerini azalttığını kaydetti.

Avcı, şampiyonluk yarışına ilişkin ise, "Tabelaya, sıralamaya değil, sadece Trabzonspor'un her hafta parça parça kazanmasına odaklandık. Bugüne kadar bu doğru gitti. Bundan sonra da bıraktığımız yerden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 29 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ise 20 puanla 9. sırada kaldı.