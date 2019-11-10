Abdullah Avcı bu akşamki Yukatel Denizlispor maçında takımının başında olacak

Hastalığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’nde Braga ile oynanan maç için Portekiz’e gidemeyen Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı’nın, Yukatel Denizlispor mücadelesinde ekibinin başında olacağı öğrenildi.

Hafta başında yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle hastanede tetkikleri yapılan Avcı için “viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni” tanısı konulmuştu.