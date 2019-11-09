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Abdullah Avcı: Braga maçında iyi oynadık

Abdullah Avcı: Braga maçında iyi oynadık

UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Braga'ya mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı takımından memnun.

Grip olduğu için Avrupa Ligi'ndeki Braga deplasmanına gidemeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, televizyondan seyrettiği karşılaşma için, "Çok eksiğimiz olmasına rağmen iyi oynadık" dedi.

Avcı, maçın sonucunda hakem Gediminas Mazeika'nın 44. dakikada Lens'e gösterdiği kırmızı kartın önemli rol oynadığı savunarak, "Oyun bir yere doğru seyrederken, bir anda başka tarafa yöneldi" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yöneticilerden Emre Kocadağ da hakem Mazeika'yı eleştirerek, "Braga karşısında oyunun kontrolünü ele geçirdiğimiz anda gelen kırmızı kart tüm oyunumuzu alt üst etti. Hakem çok ağır bir kırmızı kart gösterdi. En fazla sarı kartla geçiştirilecek bir pozisyon yüzünden 10 kişi kaldık. 11'e 11 oynasaydık, Braga'dan istediğimiz sonucu rahatlıkla alabilirdik" dedi.

Kocadağ, Braga deplasmanında şans bulan Kartal, Umut ve Güven'in performanslarını beğendiğini de söyledi.

(Sabah)


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