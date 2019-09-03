Abdullah Avcı, Bolasie ve Okaka'yı veto ederek Abdoulay Diaby'i tercih etti

Uzun süredir uğraş verdiği forvet takviyesini son gün çözen siyah-beyazlılar, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Beşiktaş, son güne kadar Stefano Okaka ve Yannick Bolasie'yi hazırda tutuyordu ancak gece 02.00'de Abdoulay Diaby için öneri geldi. Bunu değerlendiren transfer komitesi ile teknik direktör Abdullah Avcı, yaptıkları mesaide Diaby'nin takım için daha faydalı olacağına karar kıldı. Avcı'nın "Hem kanat hem forvet olarak oynatabilirim" dediği 28 yaşındaki Malili futbolcu ile anlaşma sağlandı. Sabah saatlerinde Diaby için kulübüyle temasa geçen ve anlaşmayı hızlı bir şekilde tamamlayan Kartal, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'a gelen deneyimli oyuncu daha sonra sağlık kontrolünden geçerek Beşiktaş'a resmi imzayı attı.

OPSİYONU 5.5 MİLYON EURO

5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Diaby'ye bu yıl için 1.5 milyon Euro maaş ödemesi yapılacak. Portekiz ekibinde geçen sezon 40 maçta forma giyen 1.73 boyundaki hücum oyuncusu, 7 gol atarken 8 de asist yaptı. Kariyerinin en önemli çıkışını Belçika ekibi Club Brugge'de yapan Diaby, geçen yıl 4.5 milyon Euro'ya Lizbon'un yolunu tutmuştu.

MARCELO'DAN ZİYARET

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Marcelo Guedes, dün sürpriz bir şekilde İstanbul'a gelerek kulübü ziyaret etti. Yaz döneminde Beşiktaş'a döneceği konuşulan ancak Lyon'da kalan Brezilyalı futbolcu, başkan Fikret Orman'ı ziyaret etti. Sıcak sohbetin ardından Orman'a formasını hediye eden 32 yaşındaki stoper yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.

(Sabah)