Abdullah Avcı: 'Bireysel hata istemiyorum'

Trabzonspor'da göreve gediğinde, "Geçen sene öne geçip 32-33 puan kaybeden bir ekibin takım savunmasında problem vardır" diyen Abdullah Avcı, defans oyuncularına yaptırdığı özel çalışmaların karşılığını Erzurumspor maçında 1-0'lık galibiyetle aldı. Bu sezon ikinci kez kalesini gole kapatan bordo-mavili ekipte Ankaragücü karşılaşması öncesinde ağırlık yine savunmaya verilecek. Avcı, Erzurumspor mücadelesinde gördüğü eksikler üzerine, hafta boyunca savunma oyuncularına yönelik yoğun mesai kararı aldı. Deneyimli hoca, cuma gününe kadar talebelerine özellikle de bireysel hataları en asgari seviyeye indirecek çalışmalar yaptıracak.
TRABZONSPOR'DA YUSUF GİBİSİ ÇOK!
Trabzonspor'dan transfer olduğu Lille'de bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, hem Fransız takımının taraftarlarını hem de onu yakından takip eden bordo-mavili futbolseverleri mutlu etmeyi başardı. Tüm Avrupa'da takip edilen oyuncu durumuna gelen milli futbolcuya sosyal medyada yapılan yorumlarda övgüler yağdırılırken Trabzonspor'da onun gibi keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda genç yeteneğin olduğu belirtildi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yedeklerin performansından memnun kalmadı. Ocakta ve sezon sonunda büyük bir operasyon var.
Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper hattındaki sorunlar devam ediyor. Sakatlığı bulunan Welinton dev maçta forma giyemeyecek. İzolasyon süreci henüz bitmeyen Vida da büyük olasılıkla Kadıköy'de görev yapamayacak.
Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11'ini kurarken kaleci Altay, stoper Tisserand ve orta sahada Luiz Gustavo'dan vazgeçmek istemiyor. Adeta sarı-lacivertli takımın omurgasını oluşturan ve formayı tamamen kapan bu futbolcuların şu an için herhangi bir alternatifi bulunmuyor.
Arsenal'in 40 milyon euroyu gözden çıkardığı milli futbolcumuzla ilgili menajeri Adem Cebeci, "Net rakamı ben veremem. Ancak bence ona paha biçilemez." dedi.
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de dün kupa mesaisi vardı. Kadıköy'de Sivas Belediyespor'u konuk eden sarı lacivertliler, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazanıp üst tura çıkarken, yeni transfer Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki hali dikkat çekti.