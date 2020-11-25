Abdullah Avcı: 'Bireysel hata istemiyorum'

Sabah

Takım savunmasına önem veren Avcı, Ankaragücü maçına kadar bireysel hatalar için de özel çalışma yaptıracak.

Trabzonspor'da göreve gediğinde, "Geçen sene öne geçip 32-33 puan kaybeden bir ekibin takım savunmasında problem vardır" diyen Abdullah Avcı, defans oyuncularına yaptırdığı özel çalışmaların karşılığını Erzurumspor maçında 1-0'lık galibiyetle aldı. Bu sezon ikinci kez kalesini gole kapatan bordo-mavili ekipte Ankaragücü karşılaşması öncesinde ağırlık yine savunmaya verilecek. Avcı, Erzurumspor mücadelesinde gördüğü eksikler üzerine, hafta boyunca savunma oyuncularına yönelik yoğun mesai kararı aldı. Deneyimli hoca, cuma gününe kadar talebelerine özellikle de bireysel hataları en asgari seviyeye indirecek çalışmalar yaptıracak.

TRABZONSPOR'DA YUSUF GİBİSİ ÇOK!

Trabzonspor'dan transfer olduğu Lille'de bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, hem Fransız takımının taraftarlarını hem de onu yakından takip eden bordo-mavili futbolseverleri mutlu etmeyi başardı. Tüm Avrupa'da takip edilen oyuncu durumuna gelen milli futbolcuya sosyal medyada yapılan yorumlarda övgüler yağdırılırken Trabzonspor'da onun gibi keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda genç yeteneğin olduğu belirtildi.