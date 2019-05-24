Abdullah Avcı: Bir şey olacaksa benden duyacaksınız

Harika bir sezonu sonuçlandıramadıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kupa almak bazen iyidir, çünkü hedeftir. Ama bazen kupa alıp saygı kaybedersin. Bazen de kupa almayı saygı kazanırsın" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün maçı değil genel bir sezonu ve bütünü değerlendirmek lazım. Bugünkü maç 34. hafta birinci olmuyorsun, üçüncü olmuyorsun ama son maçı içeride kazanıp ligi o şekilde kapatmak istiyorduk. Rakip de ligin çıkış yapan takımı. Oyuna iyi başladık, bireysel performanslar geniş alanda oyun oldu. Alanyaspor'u tebrik ediyoruz. Bizim adımıza 5 senelik süreçte devamlı gelişen büyüyen, kulübün Kurumsal hafızasıyla, her şeyiyle büyüyen bir takım olduk. Bu senede 2 dördüncülük, 2 ikincilik alan bir ilçe takımı. 5 sene bu yarışın içinde olmak son derece güzel. Kulüp harika işler yapıyor. Tabii ki sorgulamamız gereken, bizi üzen özellikle son aylarda yaşadığımız puan kayıpları var. Bazen keşkeler sana önümüzdeki sene itibarıyla çok iyi öğrenmeler getirebiliyor. Genele batığımızda bence başarılı, harika giden ama sonuçlandıramadığmız sezon oldu. Kupa almak bazen iyidir, çünkü hedeftir. Ama bazen kupa alıp saygı kaybedersin. Bazen de kupa almayı saygı kazanırsın. Liverpool 7 puan gerideydi, ama Şampiyonar Ligi'nde final oynuyor, Liverpool'u başarısız mı nitelendireceğiz. Kulübü, başkanı, yöneticileri, çalışan personeli candan isteyerek çalışarak bu ana getirdiler" ifadelerini kullandı.

"Öncelikle kulübümle görüşeceğim"

İsminin özellikle Beşiktaş ile anılmasının sorulmasının üzerine ise Avcı, "Adımın yurt içi ve yurt dışında önemli kulüplerle anılıyor olması beni ve ekibimi mutlu ediyor. Bu bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Mevcut sezon bitmeden benim ağzımdan öyle bir şey duyamazsınız. Profesyonellik anlayışıma sığmayan bir durumdur. Bugün itibarıyla sezon bitti. Öncelikle kulübümle görüşeceğim. Adım adım buraya kadar gelen bir süreç var. Kulübüm ve ondan sonraki hafta içi itibarıyla böyle bir şey duyacaksanız benim ağzımdan duyacaksınız zaten. Süreci profesyonellik anlayışıma göre bugünden sonra hem kendimle ilgili hem kulübümle ilgili bir açıklama yapacaksam benim ağzımdan yakın zamanda duyarsınız" şeklinde konuştu.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın, 'Hocamızla 5 yıllık sözleşmemiz var. Bir kupa hedefimiz var, biz devam edeceğiz' şeklinde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine de deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:

"Biz aileyiz. Gece de, kahvaltıda da beraberiz. Başkan hep böyle bu açıklamayı yaptı. Sonuçta kulübün menfaatleri, benim düşüncelerim nedir, onun değerlendirmesini yaparız. Kulüpler ilgili hedefleri değerlendiririz veya başka bir şey varsa ona göre bir değerlendirme yaparız."