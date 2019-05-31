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31 Mayıs 2019 Cuma 07:00 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 07:00

Abdullah Avcı Beşiktaş'ta

Abdullah Avcı Beşiktaş'ta

Başakşehir, Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı. 4 yıllık Şenol Güneş döneminden sonra Beşiktaş’taki teknik adamlık koltuğu Abdullah Avcı’ya emanet. Avcı, 12 milyon TL alacak.

BEŞİKTAŞ, Abdullah Avcı’ya kavuştu. Güneş’in Milli Takım’a gitmesiyle hoca arayışında olan Siyah-Beyazlılar, karar kıldığı Abdullah Avcı’da mutlu sona ulaştı. Beşiktaş yönetiminin ve Abdullah Avcı’nın hafta içinde yaptığı görüşmelerde, 12 milyon TL’den 3 yıllık sözleşmede el sıkışıldı. İlk açıklama ise Başakşehir’den geldi. Kulübün kurulduğu dönemde de yer alan Abdullah Avcı’yla, karşılıklı olarak yolların ayrıldığı açıklandı. 

YOL ARKADAŞI 

Başakşehir’den, dün şu açıklama yapıldı. Kulübümüzün kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, Sayın Göksel Gümüşdağ’ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostlu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profi l olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, sona ermiş bulunmaktadır

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