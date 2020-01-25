Abdullah Avcı Beşiktaşlı futbolcularla vedalaştı

Sezon başında göreve geldiği Beşiktaş'taki görevine dün akşam son verilen Abdullah Avcı, futbolculara veda etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "2019-20 sezonun başından beri Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten ve Yönetim Kurulumuzun dün aldığı kararla görevi sona eren teknik direktör Abdullah Avcı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği futbolcularımızla vedalaştı" ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş, Göztepe maçına teknik ve performans uzmanı Gökhan Keskin ve antrenör Şenol Fidan yönetiminde çıkacak.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan deprem, yine halkımızı kenetledi. Depremzedelere destek olmak isteyenler arasına Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı da katıldı.
Beşiktaş'ta dün yolların ayrıldığı Abdullah Avcı, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek futbolcularla vedalaştı.
Başkan Cengiz, Fatih Terim’in açıklamalarına “Başkanın üzerine laf söylenmez” diyerek tepki gösterdi. Açıklamaları resmi organlardan paylaşılmayan Terim bu olaya çok üzüldü. İstifalar devam edecek...
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Karadeniz devi tarihinde Yeni Malatyaspor deplasmanına iki kez çıktı. Bordo-Mavililer iki karşılaşmada da Doğu ekibine gol atamadan mağlup olmaktan kurtulamadı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı’dan boşalan koltuk için Siyah-Beyazlı camianın beklentisi üzerine hareket etti. Yeni Malatyaspor’la macerasının sona ermesinin ardından boşta bulunan 47 yaşındaki teknik adama teklif götüren Siyah-Beyazlılar, olumlu yanıt aldı.