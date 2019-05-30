Abdullah Avcı, Beşiktaş yönetiminden Arda Turan ve Mahmut Tekdemir'in transferini istedi

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı ile sözleşme imzalarkan bu gelişme transfer iddialarını da gündeme getirdi. Beşiktaş yönetimiyle yeni sezon transfer politikası üzerine bir toplantı gerçekleştiren Abdullah Avcı'nın Arda Turan ve Mahmut Tekdemir'in transfer edilmesi yönünde görüş belirttiği ifade edildi.

Bonservisi Barcelona'da olan ve İspanyol kulübünün kadroda düşünmediği Arda Turan'ın siyah- beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Mahmut için de Başakşehir kulübüyle pazarlıklara başlanacağı öğrenildi. Clichy ismi ise Adriano'nun durumuna bağlı. Eğer Brezilyalı yıldız Beşiktaş'tan ayrılırsa sol beke Fransız yıldız alınabilir.

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