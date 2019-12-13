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  3. Abdullah Avcı: Avrupa'da ne yazık ki böyle oldu

Abdullah Avcı: Avrupa'da ne yazık ki böyle oldu

Abdullah Avcı: Avrupa'da ne yazık ki böyle oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunu değerlendiren Abdullah Avcı, "Grubu iyi bitirmek istiyorduk. İlk yarı dengeli oyun oldu. İkinci yarı 55'e kadar fazla özgüven geldi. 55-65 arası gol yedik ama oyundan kopma, dağılma olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların yer aldığı kadroyla ilgili de konuşan teknik adam, "Elimizdeki mevcut oyuncu grubu bu. Süper Lig'de iyi gidiyoruz. Avrupa'da ne yazık ki böyle oldu. Ligde maç sonra kupa sonra bir derbi ve ardından yine lig maçı oynayacağız. Bunlardan sonra bir değerlendirme yapacağız" dedi.


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