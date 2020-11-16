Abdullah Avcı Abdülkadir'i özel olarak hazırlıyor

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın oyun sisteminde 4'lü savunmanın önündeki isim çok önemli.
Usta hoca, mevcut kadrodan bu mevki için Abdulkadir Parmak ve Majid Hosseini'yi düşünüyor. Ancak pas kalitesinin daha yüksek olması sebebiyle Parmak bir adım önde.
Avcı da antrenmanlarda 25 yaşındaki futbolcuyla özel olarak ilgileniyor. Ona saha içinde pozisyon almasından, bekler ve stoperlerden toplayacağı pasları nasıl kullanacağına kadar her şeyi tek tek anlatıyor. Parmak da antrenmanlarda hocasının dediklerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyor..
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, tek hedefinin takımın başarısı olduğunu söyledi.
Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı bir yandan eldeki mevcut oyuncuları hazırlarken, diğer yandan milli takımdan gelecek isimlerin yolunu gözlüyor. Üstelik gelenlerin durumunun nasıl olacağını da merakla bekliyor.
Kulüpler Birliği Vakfı, koronavirüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımlar için ortaya sunduğu hükmen mağlubiyet formülü için 3 farklı öneri etrafında birleşti.
Yıldız futbolcu son 2 haftalık antrenman performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Takımdaki Kovid-19 krizine çare arayan Sergen Yalçın'ın, Başakşehir maçında Ljajic'e forma vermeyi planladığı ortaya çıktı