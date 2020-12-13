Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe teknik ekibine ateş püskürdü: Utanmazlar!

Kişisel twitter hesabından maç bitiminde iki tweet paylaşan Durmaz, ilk mesajında teknik ekibi hedef aldı. Durmaz, "Eyy Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı siz Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz? Bu futbolculara bu formanın ağırlığını, bu taraftarın hasretini anlatmıyor musunuz? Bu nasıl motivasyon, bu nasıl ruhsuzluk bu nasıl mücadele? Utanmazlar!!" ifadelerini kullandı.
“HİSLERİMİ YİTİRDİM”
Abdülkerim Durmaz daha sonra ise "En kötüsü hislerimi yitirdim. Üzülemiyorum öfkelenemiyorum. KALBİM NASIR TUTTU!!!!!!" yazdı. Durmaz'ın bu paylaşımları futbolseverlerden çok fazla beğeni aldı.
Fenerbahçe'de 100'den fazla maça çıkan ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Abdülkerim Durmaz, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından teknik heyete ateş püskürdü. Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı'yı hedef alan Durmaz, “Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz, utanmazlar!” ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'ndaki maçı deplasman ekibi 1-0 kazanırken, teknik direktör Hüseyin Çimşir, Erzurumspor'un başında çıktığı 3. maçı da kaybetti.
Ünlü spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalar yaptı. Teknik direktör Erol Bulut'a yüklenen Bilgiç, “Erol Bulut 'Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor' dedi. Bu lafı ettin mi 3 gün sonra 3-0 yenilmeyeceksin” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin Çek sol beki Filip Novak, Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Zeki Yavru ile gülerken ekrana yansıyan görüntüsü sebebiyle özür diledi.
Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.
Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, mağlubiyetin yanı sıra oynadığı oyunla da şampiyonluk adına umut vermedi. Mücadele sırasında Sarı-Lacivertli futbolcuların gergin tavrı dikkat çekerken maçın 71. dakikasında oyundan alınan Dimitrios Pelkas'ın teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.