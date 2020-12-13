Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe teknik ekibine ateş püskürdü: Utanmazlar!

Fenerbahçe'de 100'den fazla maça çıkan ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Abdülkerim Durmaz, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından teknik heyete ateş püskürdü. Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı'yı hedef alan Durmaz, “Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz, utanmazlar!” ifadelerini kullandı.

Kişisel twitter hesabından maç bitiminde iki tweet paylaşan Durmaz, ilk mesajında teknik ekibi hedef aldı. Durmaz, "Eyy Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı siz Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz? Bu futbolculara bu formanın ağırlığını, bu taraftarın hasretini anlatmıyor musunuz? Bu nasıl motivasyon, bu nasıl ruhsuzluk bu nasıl mücadele? Utanmazlar!!" ifadelerini kullandı.



“HİSLERİMİ YİTİRDİM”

Abdülkerim Durmaz daha sonra ise "En kötüsü hislerimi yitirdim. Üzülemiyorum öfkelenemiyorum. KALBİM NASIR TUTTU!!!!!!" yazdı. Durmaz'ın bu paylaşımları futbolseverlerden çok fazla beğeni aldı.