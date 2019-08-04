  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 14:43
  • |
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 14:43

Abdülkadir Parmak'tan Yusuf Yazıcı'ya veda: Hoşça kal raket

Abdülkadir Parmak'tan Yusuf Yazıcı'ya veda: Hoşça kal raket

Paylaş

Trabzonspor’un başarılı orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı için veda mesajı yayımladı.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulüpten ayrılma kararı aldığını açıklamış ve sabahki idmanda da yer almıştı.

Bordo mavililerin orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı için Instagram'dan bir veda mesajı yayımladı.

Abdülkadir Parmak açıklamasında, "Seninle oynamak büyük keyifti kardeşim. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Çıktığın bu yolda çok başarılı olacağına eminim. Bizi çok iyi temsil edeceğini biliyorum. Sana güvenim sonsuz ve her daim arkandayım. İnşallah ilerde tekrar oynamak nasip olur. Allah yolunu açık etsin. Sen bizim gururumuzsun. Hoşçakal Raket" ifadelerine yer verdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi

title

Fenerbahçe'nin istediği Çağlar Söyüncü için Leicester City'den Comolli'ye olumsuz cevap

title

Çaykur Rizespor'dan açıklama: Başkanımız Hasan Kartal'ın sözleri çarpıtıldı

Eşek Sırtında Futbol Maçı Yaptılar! İşte O Renkli Görüntüler...

SPOR GÜNDEMİ

Forvet transferi KAP'a bildirildi
Forvet transferi KAP'a bildirildi

Forvet transferi KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

'Önce kiralayın sonra 3,5 milyon Euro'ya size verelim'
'Önce kiralayın sonra 3,5 milyon Euro'ya size verelim'

'Önce kiralayın sonra 3,5 milyon Euro'ya size verelim'

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Borussia Dortmund, tecrübeli savunmacıyı Sarı-Lacivertlilere önerdi.

Falcao sonunda açıkladı! Galatasaray...
Falcao sonunda açıkladı! Galatasaray...

Falcao sonunda açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Comolli bu transferi de bitiremedi!
Comolli bu transferi de bitiremedi!

Comolli bu transferi de bitiremedi!

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye Leicester City’den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için Premier Lig ekibinden olumsuz cevap aldı.

Sürpriz hamle! 'Benim yılım olacak' demişti
Sürpriz hamle! 'Benim yılım olacak' demişti

Sürpriz hamle! 'Benim yılım olacak' demişti

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuyu isteyen bir diğer takım ise Leipzig.

'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım'
'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım'

'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım'

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...

Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti
Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti

Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti

Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.