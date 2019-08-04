Abdülkadir Parmak'tan Yusuf Yazıcı'ya veda: Hoşça kal raket

SPOR GÜNDEMİ

Forvet transferi KAP'a bildirildi Forvet transferi KAP'a bildirildi Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

'Önce kiralayın sonra 3,5 milyon Euro'ya size verelim' 'Önce kiralayın sonra 3,5 milyon Euro'ya size verelim' Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Borussia Dortmund, tecrübeli savunmacıyı Sarı-Lacivertlilere önerdi.

Falcao sonunda açıkladı! Galatasaray... Falcao sonunda açıkladı! Galatasaray... Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Comolli bu transferi de bitiremedi! Comolli bu transferi de bitiremedi! Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye Leicester City’den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için Premier Lig ekibinden olumsuz cevap aldı.

Sürpriz hamle! 'Benim yılım olacak' demişti Sürpriz hamle! 'Benim yılım olacak' demişti İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuyu isteyen bir diğer takım ise Leipzig.

'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım' 'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım' Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...