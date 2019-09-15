Abdülkadir Parmak: Umarım ileride düzelteceğiz

Son dakikalarda çok geri çekildiklerini itiraf eden Abdulkadir, ''İki kez öne geçtik, kötü de oynamıyorduk. Çok gol kaçırdık, üzgünüz. Son dakikalarda geri çekildik. Böyle olunca da gol yememek içten değil. Umarım ileride düzelteceğiz.'' sözlerini kullandı.

İlk kez A Milli Takım'a seçilmesi hakkında da konuşan Trabzonspor'un 61 numaralı futbolcusu, ''Milli takıma seçildiğim için mutluyum. Devamının da gelmesini ümit ediyorum. Getafe'ye puan almak için gideceğiz.'' dedi.