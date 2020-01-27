Abdulkadir Parmak, La Liga ekibi Alaves'in teklifine sıcak bakıyor

Badou Ndiaye transferi sonrasında takımdaki forma şansı azalan 25 yaşındaki oyuncunun da Avrupa’ya gitmek adına Alaves’ten gelebilecek olası teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
Başarılı oyuncu bu sezon 27 maça çıkarken, 2 kez ağları sarstı ve 2 de gol pası verdi.
(Fanatik)
Galatasaray, Bernard Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu.
Sol bek arayışlarına devam eden ve Ricardo Rodriguez’le bu mevkideki problemini çözmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin İsviçreli yıldızdan önce C.Palace forması giyen Patrick Van Aanholt’a gittiği ortaya çıktı.
Helikopter kazası sonucu Kobe Bryant'ın ani ölümü spor camiasını derinden üzerken, 41 yaşında yaşamını yitiren efsanenin kariyerinin öne çıkan detaylarını sizler için derledik...
İspanya La Liga ekibi Alaves’in, Trabzonspor altyapısında yetişen Abdulkadir Parmak için harekete geçtiği iddia edildi.
Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, NBA'de forma giyen oyuncular ve dünyanın en büyük kulüpleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
Kobe Bryant'ın helikopterinin kazayı nasıl yaptığı henüz doğrulanamadı ama ölüm haberini ilk duyuran TMZ ipuçlarını takip ederek bilgileri derledi ve kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu iddia etti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı lacivertli kulübün transferi için temaslarını uzun bir süredir devam ettirdiği sol bek Ricardo Rodriguez hakkında açıklamalarda bulundu.