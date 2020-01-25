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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 11:30
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 11:30

Abdülkadir Parmak İspanya'da oynamak istiyor

Abdülkadir Parmak İspanya'da oynamak istiyor

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İspanya'nın Alaves takımında gelen teklif Abdülkadir Parmak'ı heyecanlandırdı.

Badou Ndiaye'nin gelmesinden sonra forma şansını kaybeden Parmak'ın, Alaves'den gelen teklifin kabul edilmesi için bizzat yönetime ricacı olduğu bildirildi.

Parmak'ın, Euro 2020'de Milli Takım kadrosunda yer almak istediğini ama sürekli oynayamazsa Şenol Güneş'in kendisini milli takıma almayacağına inandığını söyleyen Parmak, "isterseniz kiralık gönderin. İsterseniz bonservisimle. Ancak önümüzdeki 6 ay sürekli oynayacağım bir takıma gideyim" dediği bildirildi.

(Fotospor)

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