Abdülkadir Ömür'ün tedavisi sona erdi! 'Mart başında dönüyor'

A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, sosyal medya hesabından Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncudan da açıklama var.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür Trabzon'a geldi. Sakatlığı nedeniyle Almanya'da bir süredir tedavi gören başarılı futbolcu yaptığı açıklamayla tedavisinin sona erdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömür "Yaşadığım sakatlık sonrasında Eylül 2019 tarihinden bugüne ameliyatım ve tüm tedavi süreçlerimde bana sonsuz destek veren Ufuk Şentürk ve tüm ekibine Saim abime, Emre abime, Adnan abime, Neco abime, Cihan kardeşime ve ayrıca kulübüm Trabzonspor'a sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

DOKTOR ŞENTÜRK AÇIKLADI: MART BAŞINDA DÖNÜYOR

A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, sosyal medya hesabından Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şentürk, milli futbolcunun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmının başarılı bir şekilde bitirildiğini ifade ederek, "Yaklaşık iki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere bugün yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibarı ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz. Şahsıma ve ekibime gösterdiği güven sebebiyle Abdülkadir kardeşime teşekkür eder üstün başarılar dilerim" dedi.