Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildi

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili kulüp doktoru Hakan Çelik, açıklamada bulundu. Op. Dr. Çelik, “Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıllardan bu yana Edin Visca transferinde ısrarcı olan Fenerbahçe, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan tecrübeli kanat için tüm şartları zorlayacak. Sarı-lacivertliler, Başakşehir kulübünü ikna edecek teklifi de şimdiden belirledi.
Golcü transferi için çalışmalarını epeydir sürdüren Beşiktaş, Mandukic ve Balotelli isimlerini eledi. Siyah-Beyazlıların 1 numaralı hedefi Cenk Tosun.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Tanzanya-Tunus maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sakat olduğu belirtilen başarılı forvetin 10 gün sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.
Sivas'tan 3 puanla dönen Galatasaray gözünü zirveye dikti. Milli aradan sonra sırasıyla Kayseri, Çaykur Rize (D), Hatay, Karagümrük (D) ve Göztepe ile karşılaşacak Cim-Bom galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Kayserispor maçında sahalara döndürülmesi planlanıyor.