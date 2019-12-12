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Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a müjdeli haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a müjdeli haber

Almanya'da geçirdiği ameliyattan sonra Trabzon'a dönen geçtiğimiz günlerde tekrardan Berlin'e giden Abdülkadir Ömür'den sevindirici haberler gelmeye başladı.

Menisküs bölgesinden geçirdiği ağır sakatlık sonrasında Almanya'da ameliyat olan Abdülkadir Ömür, Trabzon'a geri gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden Almanya'ya giden ve rehabilitasyon sürecine giren 20 yaşındaki sağ kanattan sevindiren haberler gelmeye başladı. Sezonu kapatması beklenen Ömür ile ilgili doktorları büyük bir gelişim kaydettiklerini söyledi. Mart alında oynamayı beklediğini dile getiren genç futbolcunun beklenenden daha erken bir zamanda formasına kavuşacağı belirtildi.

(Takvim)


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