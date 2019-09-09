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  3. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat edilecek

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat edilecek

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat edilecek

Trabzonspor'da menisküs sakatlıkları yaşayan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın bu hafta içinde ameliyat edilecekleri belirtildi.

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Abdülkadir Ömür, 12 Eylül Perşembe günü Almanya'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek.

Yusuf Sarı için ise Salı günü İstanbul'da ameliyat planlanıyor. 

- Kulüp doktoru değişti

Trabzonspor'da kulüp doktorunun değiştiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün eski doktorlarından Hakan Ayaz ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Ayaz'ın yarınki çalışmaya katılması bekleniyor.

- İzin günü

Trabzonspor'da futbolcular günü izinli geçiriyor.

Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tekrar toplanarak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

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