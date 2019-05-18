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  3. Abdülkadir Ömür: Transfer teklifleri var

Abdülkadir Ömür: Transfer teklifleri var

Abdülkadir Ömür: Transfer teklifleri var

Trabzonspor'un yıldız adayı Abdülkadir Ömür, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdülkadir, "Beşiktaş ile maçlarımız zevki ve keyifli oluyor. Yine öyle bir maç oldu. İçeride Galatasaray ve Fenerbahçe maçını kazanmıştık. Beşiktaş'ı da yenmek istiyorduk. Kazandık ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Transfer için konuşan yıldız adayı, "Transfer teklifleri var. Ancak bununla ilgili bir şey söylememiz doğru olmaz. Bizim amacımız öncelikle burada başarılar yakalamak. Transfer teklifleriyle ilgili en doğru kararı başkanımız Ahmet Ağaoğlu verecektir" dedi.

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