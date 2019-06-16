Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Abdülkadir Ömür İtalya'da 'Altın çocuk' listesine girdi

Abdülkadir Ömür İtalya'da 'Altın çocuk' listesine girdi

Abdülkadir Ömür İtalya'da 'Altın çocuk' listesine girdi

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin transfer radarına takılan Abdülkadir Ömür, "Altın çocuk" listesine girdi.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan basınında Tuttosport tarafından düzenlenen yılın genç futbolcusu ödüllerinin oylamasında tek Türk futbolcu olarak listeye dahil oldu.

100 futbolcunun yer aldığı listede 66. sırada bulunan Abdülkadir için bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada oy kampanyası başlattı.

MİLLİ TAKIM'A DA SEÇİLDİ

Abdülkadır Ömür, performansıyla takdir toplayarak Euro 2020 Elemeleri için A Milli Takım kadrosuna alındı ve Fransa ile İzlanda maçlarında forma şansı buldu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Asena'ya Baba şoku! Tam 1. 5 aydır...
Deniz Akkaya'nın sırrı ortaya çıktı
Babalık en çok onlara yakıştı
'Kendimi kanıtlamak için çok çalıştım'
'Çocuklar için bir aradayız'
<p>Hatay´ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Ahmet Ünal, bağlama çalarak başladığı müzik hayatını enstrüma

İstediği Bağlamayı Bulamadı, Enstrüman Üreticisi Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme! Sayı 49'a yükseldi

Göbeklitepe'de yeni rekor