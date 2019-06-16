Abdülkadir Ömür İtalya'da 'Altın çocuk' listesine girdi

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan basınında Tuttosport tarafından düzenlenen yılın genç futbolcusu ödüllerinin oylamasında tek Türk futbolcu olarak listeye dahil oldu.

100 futbolcunun yer aldığı listede 66. sırada bulunan Abdülkadir için bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada oy kampanyası başlattı.

MİLLİ TAKIM'A DA SEÇİLDİ

Abdülkadır Ömür, performansıyla takdir toplayarak Euro 2020 Elemeleri için A Milli Takım kadrosuna alındı ve Fransa ile İzlanda maçlarında forma şansı buldu.