Abdülkadir Ömür için 20 milyon Euro!

Her geçen gün farklı bir Avrupa devinin istediği Abdülkadir Ömür’e Fransa'dan talip var. Yaz transfer döneminin son günlerinde Monaco, 20 yaşındaki yıldız için Trabzonspor'a 16 milyon Euro önermiş fakat Bordo Mavili ekip bu teklifi reddetmişti.
Messi ve Bernardo Silva ile kıyaslandı
Bir başka Fransız ekibi, genç futbolcuya gözünü dikti. France Football, Abdülkadir Ömür'ün Fransız ekibi Nice'in takibinde olduğunu yazdı. Abdülkadir'in sol ayağını çok iyi kullandığının vurgulandığı haberde genç futbolcu Barcelona'nın süperstarı Messi ve Manchester City'nin başarılı futbolcusu Bernardo Silva ile kıyaslandı.
20 milyon euro bonservis
Haberde, coronavirüs pandemisi yüzünden düşen piyasa yüzünden Nice’in, Trabzonspor'u 20 milyon euro civarında bir rakama ikna edebileceğinin tahmin edildiği vurgulandı. Trabzonspor'un 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Bu sezon Bordo Mavili formayı 11 maçta giyen Abdülkadir, rakip filelere 1 gol atarken, 2 de asist yaptı.
(beIN SPORTS)
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