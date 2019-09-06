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  3. Abdülkadir Ömür hızla iyileşiyor

Abdülkadir Ömür hızla iyileşiyor

Abdülkadir Ömür hızla iyileşiyor

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün hızlı bir şekilde iyileştiği ortaya çıktı.

Bordo-mavililerin genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle hem Fenerbahçe maçında forma giyememiş hem de milli takıma davet edilmemişti.

Bu arada yoğun bir tedavi programı geçiren Abdülkadir Ömür'ün oynamak için sabırsızlandığı ve dizindeki ağrıların önemli oranda azaldığı belirtildi. Ünal Karaman da oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

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