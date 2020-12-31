Abdülkadir Ömür Fransa yolcusu

Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür’e Fransız ekibi St.Etienne talip oldu. Her fırsatta yoluna Avrupa’da devam etmek istediğini söyleyen 21 yaşındaki oyuncunun ‘ağabeyim’ dediği Yusuf Yazıcı ile görüştükten sonra gelen teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. İş, Trabzon ile St.Etienne arasındaki görüşmelere kaldı. Devre arasında Ömür’ü satmak istemeyen Trabzon’un ise sezon sonuna yeşil ışık yaktığı belirtildi.
TRANSFER YAZIN BİTECEK
Maddi anlamda da zor günler geçiren Trabzon’un Ömür için kapıyı 15 milyon eurodan açtığı bildirildi. 2022’ye kadar Karadeniz ekibiyle sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri ise 11 milyon euro. St.Etienne’in bu transferi yaz ayında sonuçlandırmak istediği kaydedildi. Ömür, transfer gerçekleşirse, Yusuf, Burak, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’dan sonra Fransa’nın yolunu tutan bir başka isim olacak.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
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