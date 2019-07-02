Abdülkadir Ömür bu sezon 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı

Bordo-Mavililer'in altyapısından yetişen ve performansıyla devleri peşine takan Abdülkadir Ömür, numarasında yine değişikliğe gitti.

Geçen sezon başında Trabzonspor'un sembol rakamı olan '61'i sırtına geçiren 20 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Bu durum Bordo-Mavili taraftarlar tarafından da sosyal medyada oldukça olumlu karşılandı.

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