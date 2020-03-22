Abdülhamit Yıldız, Yalçın Koşukavak'ın vazgeçilmezi oldu

Eski teknik direktör Ali Tandoğan döneminde forma şansı bulamayan tecrübeli savunmacı Abdülhamit Yıldız, Yalçın Koşukavak’ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından formayı kimseye kaptırmadı. Koşukavak, altyapıdan yetişen genç stoper Cenk’i kızağa çekerken formayı deneyimli defans oyuncusuna verdi.
İlk olarak İzmir’de 3-1’lik galibiyetle sonuçlanan Adanaspor maçında ilk 11’de görev alan 32 yaşındaki futbolcu daha sonra Bursaspor (D), Altınordu, Ekol Göz Menemenspor (D), Hatayspor ve Fatih Karagümrük (D) karşısında güven veren performanslar sergiledi. Altay bu 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik alıp hiç kaybetmedi. Defansta Abdülkerim’le uyumlu bir ikili olan Abdülhamit, “Şampiyonluk için gereğini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.
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