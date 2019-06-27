Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7801
  • 6,5871
  • 261.118
  • 95.417
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Abdulah Avcı, Atiba'ya telefon açtı: Sakın futbolu bırakma, kadronun aslarından olacaksın

Abdulah Avcı, Atiba'ya telefon açtı: Sakın futbolu bırakma, kadronun aslarından olacaksın

Abdulah Avcı, Atiba'ya telefon açtı: Sakın futbolu bırakma, kadronun aslarından olacaksın

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Atiba’ya telefon açtı: Sakın futbolu bırakma. Gelecek sezon seninle çalışmak istiyorum.

Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı'nın Gold Cup'ta oynayan Atiba'yı telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Tecrübeli hoca Kanada'nın Martinik ve Meksika maçlarında forma giyen oyuncusuna, "Sakın futbolu bırakma. Gelecek sezon seninle çalışmak istiyorum. Yeni sezonda en önemli temel taşlarımdan biri sen olacaksın" dediği belirlendi. Gold Cup'tan sonra futbolu bırakıp bırakmama konusunda tereddütleri olan Atiba'nın bu telefondan sonra 1 sezon daha Beşiktaş'ta oynamaya yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

ATİBA GERİ ADIM ATABİLİR

Futbolu bırakmayı düşünen Atiba'nın Abdullah Avcı'nın kendisine çağrıdan sonra 1 yıl daha oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
'Ben yandım oğlun yanmasın'
<p>Taksim’de Toni isimli yaramaz köpek Arap çiftin küçük çocuğuna ait emziği kaparak emmeye başladı.

Çocuğun Emziğini Çalarak Emen Köpek Gülümsetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Avrupa'da değeri en çok yükselen 10 futbolcu

THY, şehit Eren Bülbül'ün anısına rüya uçağa 'Maçka' ismini koydu