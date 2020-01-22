Abdoulay Diaby: Taraftarın kızgınlığını anlıyorum

Türkiye Kupası son 16 turunda Erzurumspor'a elenen Beşiktaş'ın kanat oyuncularından Abdoulay Diaby maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi olmadıklarını belirten Diaby, "Aslına bakarsanız söylenecek çok şey yok taraftarın kızgınlığını anlayabiliyorum bizim ortaya koydugumuz performans iyi değil. Onları anlıyorum, ben maksimumumu vermeye çalışıyorum. Şundan emin olsunlarki bu sezonu bitirebildiğim en iyi noktada bitireceğim." dedi.