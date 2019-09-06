Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7039
  • 6,289
  • 275.958
  • 99709.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Abdoulay Diaby takım arkadaşları ile tanıştı ve idmana çıktı

Abdoulay Diaby takım arkadaşları ile tanıştı ve idmana çıktı

Abdoulay Diaby takım arkadaşları ile tanıştı ve idmana çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmana milli takımlarda olan futbolcularla tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. İzinden dönen Abdoulay Diaby takım arkadaşları ile tanıştı ve takımdan ayrı koşu yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Beşiktaşlı futbolcular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Ümraniyespor ile Ümraniye Stadı'nda oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bu akşam evleniyorlar! İşte ilk kareler...
Aleyna Tilki: Hedefim Hollywood
Turan çiftinden Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş
Seren Serengil'e bir şok daha
Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay'a yasak
<p>6 yıl önce evlenen Hong Kong’lu Bella ve İsviçreli Matthıasi Heim fotoğrafçılık ve yazılım mühend

5 Yaşındaki Kızları İle Aile Boyu Otostop Serüveni

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'un Fethi ve Bilinmeyenleri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları