Galatasaray, Abdoulay Diaby transferinde sona geldi

Sporting Lizbon forması giyen Abdoulay Diaby'nin Aslan'a yakın olduğu belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu; forvette, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan Diaby'nin kiralanması gündemde. Fransa asıllı Malili futbolcu, bu sezon Sporting formasıyla 2 lig maçında toplam 81 dakika sahada kalmıştı.