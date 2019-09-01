Galatasaray, Abdoulay Diaby transferinde sona geldi
Galatasaray'ın Falcao'nun ardından bir yabancı golcüyü daha kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Bu bağlamda gündeme gelen isim ise Abdoulay Diaby.
Sporting Lizbon forması giyen Abdoulay Diaby'nin Aslan'a yakın olduğu belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu; forvette, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.
Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan Diaby'nin kiralanması gündemde. Fransa asıllı Malili futbolcu, bu sezon Sporting formasıyla 2 lig maçında toplam 81 dakika sahada kalmıştı.