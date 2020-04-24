ABD'li yatırımcılar Belçika'nın Oostende takımını satın aldı

SPOR GÜNDEMİ

Kritik toplantı başladı Kritik toplantı başladı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehnet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiriyor.

Kovid-19 kapan yıldız futbolcu yoğun bakımda! Kovid-19 kapan yıldız futbolcu yoğun bakımda! Koronavirüse yakalanan Fransız futbolcudan kötü haber geldi. Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier'de forma giyen Junior Sambia, solunum sorunları yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Fransız basınının haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de koronavirüse yakalanan en genç futbolcu oldu.

Cimbom'a Sivasspor'dan 3. transfer! Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra.. Cimbom'a Sivasspor'dan 3. transfer! Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra.. Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.

Yeni hoca nihayet itiraf etti! 'Önce reddetmiştim' dedi ve... Yeni hoca nihayet itiraf etti! 'Önce reddetmiştim' dedi ve... Sarı-Lacivertli camiaya Hırvatistan'dan ilginç bir mesaj geldi! Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam, “Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp” diye konuştu.

Yönetimi şok eden tavır! Muslera ve Selçuk İnan... Yönetimi şok eden tavır! Muslera ve Selçuk İnan... Galatasaray'da futbolculardan maaş indirimi istenirken sadece Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın olumlu dönüş yapması yönetimi şok etti. Falcao, Belhanda, Feghouli gibi yüksek maaş alan oyuncular ise henüz olumlu geri dönüş yapmaması Sarı-Kırmızılı yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.

'Geçmişe dair yüklü alacağım var' 'Geçmişe dair yüklü alacağım var' Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün resmi Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak, “Ben böyle bir dönemde asla para pul konuşmam. Elimi taşın altına her zaman koyarım” diyen Burak Yılmaz, korona virüsle ilgili olarak da, “Çin'de yaşamış birisi olarak, oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.