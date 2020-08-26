NBA'de ırkçılık ve sosyal adaletsizliğe karşı tarihi protesto

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan ırkçılık ve toplumsal yaşamda baş gösteren sosyal adaletsizlik, NBA takımlarını da isyan ettirdi.
Son olarak ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha şehrinde polisin Jacob Blake isimli Afro-Amerikalı bir vatandaşı arkadan vurması sonrası başlayan protestolara NBA takımları da dahil oldu.
NBA'DE DOMİNO ETKİSİ
Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı play-off serisi beşinci maçına protesto amacıyla çıkmadı.
Ardından Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets takımları da aynı kararı aldı.
Dünya basketbolunun kalbinde bu gece oynanması gereken üçüncü maç olan Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers maçı da oyuncuların boykot kararı almasının ardından iptal edildi.
NBA'den yapılan açıklamada oynanmayan karşılaşmaların tarihlerinin önümüzdeki günlerde yeniden planlanarak açıklanacağı duyuruldu.
MILWAUKEE BUCKS'IN İLK BOYKOTU DEĞİL
Blake’in yaşadığı polis şiddetinin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde yaşanması sebebiyle Bucks’ın bu konuda daha hassas davranmış olabileceği düşünülüyor. Zira Milwakuee de bir Wisconsin kenti.
Daha önce bir Bucks oyuncusu olan Sterling Brown da, iki sene önce haksız yere polis şiddetine maruz kalmıştı. Bu doğrultuda Milwaukee ekibi, yaşananları protesto ederek maça çıkmama kararı aldı. Bucks’ın seride Magic’e karşı 3-1’lik üstünlüğü bulunuyor.
LEBRON JAMES: "DEĞİŞİM İSTİYORUZ"
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişim istiyoruz, bıktık" ifadelerini kullanırken, oyuncunun bu tepkisi büyük destek aldı.
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