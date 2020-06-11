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aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 10:53
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ABD'de futbolcuların diz çökme yasağı kaldırıldı

ABD'de futbolcuların diz çökme yasağı kaldırıldı

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ABD'de maçlar öncesi milli marş sırasında futbolcuların siyahilere yönelik ayrımcılığa tepki olarak diz çökmelerine getirilen yasak iptal edildi.

ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, oyuncuların milli marş çalınırken ayakta durmalarını zorunlu kılan kararın yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

2017 yılında alınan bu kararın "yanlış" olduğu kaydedilerek, diz çökme eyleminin, "ABD'deki polis vahşetine ve siyahiler üzerindeki sistematik baskıya" karşı bir protesto olduğu ifade edildi.

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