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  3. ABD, Polonya'yı 87-74 yenerek 2019 FIBA Dünya Kupası'nı 7. tamamladı

ABD, Polonya'yı 87-74 yenerek 2019 FIBA Dünya Kupası'nı 7. tamamladı

ABD, Polonya'yı 87-74 yenerek 2019 FIBA Dünya Kupası'nı 7. tamamladı

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Polonya'yı 87-74 mağlup eden ABD, organizasyonu 7. tamamladı.

Salon: Beijing Wukesong Spor Merkezi

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Jung Yu (Tayvan), Takaki Kato (Japonya)

ABD: Barnes 10, Harris 14, Mitchell 16, Turner 7, White 12, Brown 8, Lopez 3, Middleton 13, Plumlee 4

Polonya: Cel, Hrycaniuk 4, Ponitka 18, Slaughter 15, Waczynski 17, Sokolowsky 7, Balcerowski 2, Koszarek, Kulig 9, Gruszecki, Laczynski, Olejniczak 2

1. Periyot: 28-14

Devre: 47-30

3. Periyot: 63-55

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