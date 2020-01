ABD Başkanı Donald Trump'tan Kobe Bryant paylaşımı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, ''Korkunç bir haber.'' ifadesini kullandı.

"Kızının kaybı acımızı katladı"

Trump ayrıca, "Tarihin en iyi basketbolcusu olmasına rağmen hayatına daha yeni başlıyordu. Ailesini çok seven ve geleceğe karşı çok tutkulu biriydi. Güzel kızının kaybı bu haberi daha da yıkıcı hale getiriyor. Melania (eşi) ve ben, en sıcak taziyelerimizi Vanessa'ya (Kobe'nin eşi) ve harika Bryant ailesine gönderiyoruz. Tanrı sizinle olsun!" ifadelerini kullandı.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating....