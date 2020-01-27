ABD Başkanı Donald Trump'tan Kobe Bryant paylaşımı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, ''Korkunç bir haber.'' ifadesini kullandı.
"Kızının kaybı acımızı katladı"
Trump ayrıca, "Tarihin en iyi basketbolcusu olmasına rağmen hayatına daha yeni başlıyordu. Ailesini çok seven ve geleceğe karşı çok tutkulu biriydi. Güzel kızının kaybı bu haberi daha da yıkıcı hale getiriyor. Melania (eşi) ve ben, en sıcak taziyelerimizi Vanessa'ya (Kobe'nin eşi) ve harika Bryant ailesine gönderiyoruz. Tanrı sizinle olsun!" ifadelerini kullandı.
Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020
Öte yandan Los Angeles kenti yetkilileri Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında yaşanan helikopter kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında NBA'in efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın bulunduğunu doğruladı.
Helikopter kazasında ölen diğer 4 kişinin ismi açıklanmazken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.
Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, NBA'de forma giyen oyuncular ve dünyanın en büyük kulüpleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
Kobe Bryant'ın helikopterinin kazayı nasıl yaptığı henüz doğrulanamadı ama ölüm haberini ilk duyuran TMZ ipuçlarını takip ederek bilgileri derledi ve kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu iddia etti.
NBA efsaneleri Michael Jordan ve Magic Johnson Kobe Bryant'ın ölümünün ardından paylaşımlarda bulundu.
Shaquille O'Neal birlikte şampiyonluklar yaşadığı ve kardeşim dediği Kobe'yle ilgili paylaşımlar yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 'Korkunç bir haber' paylaşımında bulundu.
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