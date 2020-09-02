ABD Açık'ta tek kadınların 2 numaralı seribaşı Kenin ikinci tura yükseldi

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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin, Yanina Wickmayer'i 2-0 yenerek ikinci tura kaldı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ikinci gününde ABD'li Kenin, Belçikalı Wickmayer ile karşılaştı.

Bir saat 7 dakikada biten karşılaşmada rakibini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Kenin, ikinci tura yükseldi.

Tek kadınların 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, vatandaşı Heather Watson'ı bir saat 48 dakikada tamamlanan karşılaşmada 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı. Konta, ikinci turda Rumen Sorana Cirstea ile eşleşti.

- Tek erkeklerde Murray ve Khachanov tur atladı

ABD Açık'ta 2012 yılının şampiyonu Büyük Britanyalı Andy Murray, Japon Yoshihito Nishioka'yı yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 4 saat 38 dakika süren mücadeleden 4-6, 4-6, 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 galip ayrılarak ikinci tura yükseldi.

Turnuvanın 11 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov, 3 saat 44 dakika sonunda İtalyan Jannik Sinner'i 3-6, 6-7, 6-2, 6-0 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek eledi. Khachanov, ikinci turda vatandaşı Andrey Kuznetsov'un rakibi oldu.