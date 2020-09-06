ABD Açık'ta Sofia Kenin ile Dominic Thiem 4. turda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katı önlemler eşliğinde ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının altıncı gün maçları tamamlandı.
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin, 1 saat 39 dakikalık mücadelenin ardından Tunuslu Ons Jabeur'u 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura kaldı. ABD'li tenisçi, dördüncü turda 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.
- MADİSON KEYS MAÇTAN ÇEKİLDİ
Tek kadınlarda günün sürprizine ise 7 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys imza attı. Dünya 56 numarası Fransız Alize Cornet karşısında ilk seti 7-6 kaybeden Keys, ikinci sette 3-2 gerideyken sakatlanarak maçtan çekildi.
Tek erkeklerde ise 2 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, turnuvadan 2014 yılında zaferle ayrılan Hırvat Marin Cilic ile maça çıktı.
Thiem, 2 saat 27 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-2, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Avusturyalı tenisçinin dördüncü turdaki rakibi, Kanadalı Felix Auger-Aliassime olacak.
- BAUTİSTA AGUT 5 SET SONUNDA YENİLDİ
Dünya 94 numarası Kanadalı Vasek Pospisil, 3 saat 40 dakika süren karşılaşmanın ardından turnuvanının 8 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut'u 7-5, 2-6, 4-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek tek erkeklerde günün sürprizini gerçekleştirdi.
- YEDİNCİ GÜNÜN PROGRAMI
Dördüncü tur maçlarına geçilecek ABD Açık'ın yedinci gün programında, kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıkacak. 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ise İspanyol Alejandro Davidovich Fokina karşısında tur vizesi arayacak.
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile Estonyalı Anett Kontaveit, 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile de ABD'li Shelby Rogers karşı karşıya gelecek.
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