ABD Açık'ta seri başları belli oldu

Teniste, sezonun son grand slam turnuvası 'Amerika Açık'ta kadınlar ve erkeklerde ana tablo sıralamaları belli oldu.

Dünya bir numarası ve son şampiyon Naomi Osaka, turnuvanın da 1 numarası oldu.

22 yaşındaki Japon raket, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen sene Birleşik Amerikalı Serena Williams'ı yenerek almıştı.

Son finalist ve Amerika Açık'ta 6 kez şampiyonluk yaşayan Williams ise, sekiz numaralı seri başı oldu.

Kariyerinin ilk grand slam zaferini bu sezon toprak kortta kazanan Avustralyalı Ashleigh Barty 2; eski dünya bir numarası Çek Pliskova 3; son Wimbledon şampiyonu Rumen Simona Halep de 4 numaralı seri başı olarak açıklandı.

Erkeklerde ise, dünya bir numarası ve bu turnuvanın son şampiyonu Novak Djokovic, listenin en üstünde yer aldı.

3 kez Amerika Açık şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal 2; 21'inci grand slam zaferini kovalayan İsviçreli Roger Federer üçüncü seri başı olarak turnuvada mücadele edecek.

Amerika Açık'ta ana tablo maçları, 26 Ağustos pazartesi günü başlayacak.

(TRT Spor)