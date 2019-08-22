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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:26

ABD Açık'ta seri başları belli oldu

ABD Açık'ta seri başları belli oldu

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Teniste, sezonun son grand slam turnuvası 'Amerika Açık'ta kadınlar ve erkeklerde ana tablo sıralamaları belli oldu.

Dünya bir numarası ve son şampiyon Naomi Osaka, turnuvanın da 1 numarası oldu.

22 yaşındaki Japon raket, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen sene Birleşik Amerikalı Serena Williams'ı yenerek almıştı.

Son finalist ve Amerika Açık'ta 6 kez şampiyonluk yaşayan Williams ise, sekiz numaralı seri başı oldu.

Kariyerinin ilk grand slam zaferini bu sezon toprak kortta kazanan Avustralyalı Ashleigh Barty 2; eski dünya bir numarası Çek Pliskova 3; son Wimbledon şampiyonu Rumen Simona Halep de 4 numaralı seri başı olarak açıklandı.

Erkeklerde ise, dünya bir numarası ve bu turnuvanın son şampiyonu Novak Djokovic, listenin en üstünde yer aldı.

3 kez Amerika Açık şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal 2; 21'inci grand slam zaferini kovalayan İsviçreli Roger Federer üçüncü seri başı olarak turnuvada mücadele edecek.

Amerika Açık'ta ana tablo maçları, 26 Ağustos pazartesi günü başlayacak.

(TRT Spor)

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