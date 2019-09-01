Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. ABD Açık'ta Naomi Osaka, dördüncü tura yükseldi

ABD Açık'ta Naomi Osaka, dördüncü tura yükseldi

ABD Açık'ta Naomi Osaka, dördüncü tura yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda dünya 1 numarası Naomi Osaka, dördüncü tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında geçen yılın şampiyonu Osaka, üçüncü turda ABD'li Coco Gauff ile karşılaştı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Osaka, bir saat 5 dakikalık mücadelenin ardından 6-3 ve 6-0'lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek dördüncü tura çıktı.

Japon tenisçi, bu turda 13 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic ile mücadele edecek.

- Zverev tur atladı

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sloven Aljaz Bedene'yi 6-7, 7-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek dördüncü turda Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.

Turnuvanın 13 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, Kanadalı Denis Shapovalov'u 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-3'lük setlerin ardından 3-2 mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı. Monfils, dördüncü turda İspanyol Pablo Andujar'ın rakibi oldu.

Dünya klasmanında 43. sırada bulunan Rus Andrey Rublev ise Avustralyalı Nick Kyrgios'u 7-6, 7-6 ve 6-3 sona eren setlerle 3-0 yendi. Rublev, dördüncü turda İtalyan Matteo Berrettini ile korta çıkacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ekranlara geri dönüyor
Özge Özpirinçci müjdeyi patlattı
Hande'ye şarkı yazdı, gözlerine bakarak söyledi
Seren Serengil'in darp raporu ortaya çıktı
Aleyna Tilki Türkiye'yi terk ediyor
<p>Dünyada insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Çatalhöyük, İngiliz arkeolog

Çatalhöyük´te Kazdıkça Tarih Fışkırıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Babaları 'bu sizin geleceğiniz' dedi: 8 bin lira biriktirdiler

Türk zırhlısı Ejder Yalçın Avrupa'nın kapısını açtı