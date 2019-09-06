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ABD Açık'ta finalin adı: Serena Williams-Bianca Andreescu

ABD Açık'ta finalin adı: Serena Williams-Bianca Andreescu

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile 8 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams yarı finalde karşılaştı.

Toplam 70 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden 37 yaşındaki Serena Williams, katıldığı son 6 grand slam turnuvasının 4'ünde, toplamda ise 33. kez grand slam finaline çıktı.

ABD'li raket, turnuvada 101. galibiyetini elde ederek bu alanda Chris Evert'in rekoruna ortak oldu.

Tek kadınların diğer yarı finalinde 13 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic ile 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu karşı karşıya geldi.

Toplam 2 saat 12 dakika süren maçı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 19 yaşındaki Andreescu, kariyerinin ilk grand slam finaline yükseldi ve ayrıca turnuvada final bileti alan ilk Kanadalı kadın tenisçi oldu.

Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.

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